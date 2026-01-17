ಚಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಶೀತವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಯಿಂದ ಕಾರಣವಾಗುವ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 17, 2026 at 10:22 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಲೆನೋವು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಲೆನೋವಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ದೇಹವು ಶೀತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನರಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೈಗ್ರೇನ್, ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರಿಗೆ ಶೀತ ಹವಾಮಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಳಿಗಾಲದ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ಮೈಂದೆ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ: ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವು ನಮ್ಮ ಸೈನಸ್ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅನಿಸದ ಕಾರಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ನರಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಂಕೋಚನ: ಇದು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ತಲೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ತಲೆನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಹಣೆಯ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಒತ್ತಡದ ಭಾವನೆ
- ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಠಾತ್, ಇರಿತದ ನೋವು
- ಸೈನುಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು
- ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ಮೈಂದೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ತಲೆನೋವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಚಹ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನರಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಬಾದಾಮಿ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
- ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಗಾಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಈ ಋತುವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
