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ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನರು ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

FOOD POISONING IN MONSOON MONSOON FOOD HYGIENE TIPS MONSOON DIET SAFETY TIPS RAINY SEASON FOOD CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 30, 2026 at 5:09 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮನವು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಆಹಾರ ವಿಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

FOOD POISONING IN MONSOON MONSOON FOOD HYGIENE TIPS MONSOON DIET SAFETY TIPS RAINY SEASON FOOD CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್? ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣವು ವಿವಿಧ ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

FOOD POISONING IN MONSOON MONSOON FOOD HYGIENE TIPS MONSOON DIET SAFETY TIPS RAINY SEASON FOOD CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಕರಿಕೆ, ಜ್ವರ, ಆಯಾಸ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತೀವ್ರ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಹಾರ ವಿಷದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

FOOD POISONING IN MONSOON MONSOON FOOD HYGIENE TIPS MONSOON DIET SAFETY TIPS RAINY SEASON FOOD CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಳಸಿದ ನೀರು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

FOOD POISONING IN MONSOON
MONSOON FOOD HYGIENE TIPS
MONSOON DIET SAFETY TIPS
RAINY SEASON FOOD CARE
MONSOON FOOD SAFETY TIPS

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