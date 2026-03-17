ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಕಠಿಣ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸವಾಲುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯುವಜನತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಧಿವಾತ, ಕೀಲು ನೋವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Stress on Bones from Exercise High Intensity Exercise Intensity Exercise Very Dangerous ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಸಂಧಿವಾತ
ಸಂಧಿವಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 17, 2026 at 6:06 PM IST

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ರನ್ನಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವು ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲಿನ ಗೀಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕುರಿತು ಯುವಕರ ಅತಿಯಾದ ಗೀಳು ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು, ಸೊಂಟ, ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯಗಳು, ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್‌ಫಿಟ್, ಹೈರಾಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಠಿಣ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸವಾಲುಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಂಧಿವಾತದಂತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಡುವ ಅಪಾಯ: ಸಂಧಿವಾತವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ, ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕೀಲು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೀಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಸವೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತವು ಕೀಲು ನೋವು, ಬಿಗಿತ, ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಊತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗಳು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಗೀಳು ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಅಪಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೊಡಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಕ್ಷೀಣತೆ ಹೆಚ್ಚು: 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೊಜ್ಜು, ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಒತ್ತಡ, ಧೂಮಪಾನ, ಗಾಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞ ಟಿಮ್ ಸಿನೆಟ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿರಿಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಹಾನಿಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅತಿಯಾದ, ಶ್ರಮದಾಯಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ, ಜೀವಮಾನದ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಂಧಿವಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಧಿವಾತ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತರಬೇತುದಾರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

