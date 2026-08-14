ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ & ಕಸಿಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಮಾತುಗಳಿವು
ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಹಾಗೂ ಕಸಿ ಬಳಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚೇತನ್ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಅನುಭಾ ಜೈನ್.
Published : August 14, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 4:45 PM IST
ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಆಲೋಚನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ತೀವ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಭಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಾಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೇತನ್ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಅನುಭವವು ದಾನ ಹಾಗೂ ಕಸಿ ನಂತರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ: 'ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವು ಭರವಸೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಯನ್ನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಕುರಿತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಹು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಹಾಗೂ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಅಮೋಲ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉಳಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಹೈಪರ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಡೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಮುಖ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ, ನಿರಂತರ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಚೇತನ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಚೇತನ್ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ''ಒಂದು ದಿನ, ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೇತನ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚೇತನ್ ಅವರ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ತಂದೆಯ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಿಯಾದರು. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೇತನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನನ್ನ 75 ವರ್ಷದ ತಂದೆ, ರೈತ, ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.'' ಎಂದರು. ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿಯ ಬಳಿಕ ಚೇತನ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ ನಂತರ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು?: ಚೇತನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ''ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ'' ಎಂದು ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು:
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
- ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್, ಇಜಿಎಫ್ಆರ್ನಂತಹ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
- ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ಗಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ''ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ'' ಎಂದು ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ಅವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವಾದ ಕಲಾಸುಬೈಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಮ್ಮ ರೋಗಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನೀಡಿದರು.
''ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ದಾನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಒದಗಿಸುವುದು'' ಎಂದು ಡಾ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಉಳಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಉರಿಯೂತದ ಔಷಧಗಳನ್ನು (NSAID) ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಔಷಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಿ
- ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
- ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ
- ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೂಚಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಿಗಳು ದಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಿವರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ: ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಡಾ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಛೇದನಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ನೋವು, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಮುಂಚಿನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದಾನಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆರೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಬೇಗ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ವರ್ಧಿತ 3ಡಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಿಖರವಾದ ಛೇದನ ಹಾಗೂ ನಾಳೀಯ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
'ರೋಗಿಯ ಆಯ್ಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಣತಿ, ನಿಖರವಾದ ದಾನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಆರೈಕೆಯು ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉದ್ದೇಶವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ದಾನಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಳಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಡಾ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವನ ಅರ್ಥೈಸುವುದಿಲ್ಲ: ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಜೀವನವು ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಚೇತನ್ ಅವರು ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 75 ವರ್ಷದ ರೈತನಾಗಿ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ದಿನದ ಸಂದೇಶವು ದಾನವು ಏನನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಾನಿಗೆ ಅದು ಅಂಗಾಂಗದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ಸಮಯದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ನಂತರ ಬರುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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