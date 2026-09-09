ಹೆಚ್ಐವಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 'ಸುರಕ್ಷಿತ' ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಹೆಚ್ಐವಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಹಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
Surakshit HIV Status: ಹೆಚ್ಐವಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 'ಸುರಕ್ಷಿತ' ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 95-95-95 ಹೆಚ್ಐವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರದ ಮೂರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 9, 2026 at 6:42 PM IST
ಹೆಚ್ಐವಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸೋಂಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಡುವುದು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಎಸಿಒ) ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2.56 ಮಿಲಿಯನ್ (25,61,000) ಜನರು ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಐವಿ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 0.20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. 2010ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.44ರಿಂದ 49ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಣಿಪುರದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಮಿಜೋರಾಂನ ಸೈತುಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ (NACO) 'ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ' (MAS- Mobilization AIDS Safety) ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸುರಕ್ಷಿತ' (Surakshit) HIV ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು HIV ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ '95-95-95' ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. UNAIDS 95-95-95 ಗುರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ HIVಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
HIV ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಜನರು ಆ್ಯಂಟಿರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ (Antiretroviral Therapy - ART) ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಜನರು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು (ವೈರಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ) ಸಾಧಿಸಬೇಕು. MAS ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಹೋರಾಟ' , 'ಸಮರ್ಥ' , 'ಸುರಕ್ಷಿತ' (ಮೂರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವು) ಹಾಗೂ 'ಸುರಕ್ಷಿತ+' (ತಾಯಿನಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ HIV ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು).
ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ MAS ಅಭಿಯಾನವು 95-95-95 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ HIV ಸೋಂಕು ಪ್ರಸರಣ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈತುಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 'ಸುರಕ್ಷಿತ' ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು (Surakshit HIV Status) ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಿಜೋರಾಂನ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.
HIV ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳು:
1. ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ (ವೀರ್ಯ, ಯೋನಿ ದ್ರವಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) HIV ಸೋಂಕು ಹರಡಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ HIV ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಸುವುದು HIV ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ದ್ರವಗಳ ವಿನಿಮಯ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. HIV ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು (STDs) ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೋನಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾರುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಡೋಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: HIV ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು HIV ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. HIV ಸೋಂಕು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯು ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿಯದೆ ಇತರರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಬಹು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು HIV ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು HIV ಅಥವಾ ಇತರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ HIV ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸೂಜಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ: ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಿಲ್ಲದ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಭಿದಮನಿ (IV) ಇಲ್ಲವೇ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು HIV ಹಾಗೂ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಇತರೆ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
5. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ HIV ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ HIV ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಿವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವೈರಸ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ HIV ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. HIV ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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