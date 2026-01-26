ETV Bharat / health

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ: 2050ಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಐವರ ಪೈಕಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Reasons for increasing obesity obesity Children and women are more at risk ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 26, 2026 at 3:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಜ್ಜು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಬೊಜ್ಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ದುರ್ಬಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ-5, ಪ್ರತಿ ಐವರ ಪೈಕಿ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Reasons for increasing obesity obesity Children and women are more at risk ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು, ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಪಾಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 30ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ಹತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕರುಳಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ 'ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಯಿಲೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಾಯ ಗುಂಪಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸುಮಾರು ಮೂರುವರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್​ ಡೀಸಿಸ್​ ಸ್ಟಡಿ ಡೇಟಾ (Global Burden of Disease Study 2021 Data) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಯುನಿಸೆಫ್‌ನ ಪೋಷಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ವರದಿ 2024 ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೊಜ್ಜುತನವು ಹದಿಹರೆಯದ ಮೊದಲೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ: ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​2026ರ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 27 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು (5ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹೊರೆಯ ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Reasons for increasing obesity obesity Children and women are more at risk ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಾಗದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  2. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
  3. ಸರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು!
  4. ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು
  5. ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್': ಸಂಶೋಧಕರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

TAGGED:

REASONS FOR INCREASING OBESITY
OBESITY
CHILDREN AND WOMEN ARE MORE AT RISK
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
OBESITY IS EPIDEMIC

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.