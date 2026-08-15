ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಯುನಿಸೆಫ್
ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಯುನಿಸೆಫ್ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 11:54 AM IST
ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳು ಮೆದುಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನಿಸೆಫ್ (UNICEF) ಹೇಳಿದೆ.
ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಮುತ್ತು, ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಆಟ, ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯದ ಕ್ಷಣವು ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯುನಿಸೆಫ್ 'ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಹಾಗೂ 'ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾಲನೆ' ಕುರಿತು ಈ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
0ದಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು: ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಶುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಗುವುದು. ಅವರು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅವರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು, ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
2ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು: ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಮೌಲ್ಯಯುತ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಮಲಗುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ಹಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಿ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ, ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಆಟದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೂಗಾಡುವುದು, ಜಗಳವಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಕು: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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