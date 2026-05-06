ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ; ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ!
ಹೃದಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 6, 2026 at 3:38 PM IST
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೃದಯವು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಕ್ತ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯವು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೋಪತಿಯಂತಹ ತೀವ್ರ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೃದಯ ವೈಫಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:
ದವಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದವಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮೇಲಿನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ: ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಅತಿಯಾದ ದಣಿವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೀತ ಬೆವರು: ಹಠಾತ್ ಶೀತ ಬೆವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಾಲುಗಳು & ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ, ರಕ್ತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಮಲಗಿರುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಹಠಾತ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥೋಪ್ನಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯು ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು?: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಅವು ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ: ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಮಾಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವೇಗದ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿಖರ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು. ಇವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ರೂ ತಗ್ಗದ ಬಳಕೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ? ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ & ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಭೀತಿ: ಏನಿದು? ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
- ವಿಶ್ವ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ 2026: ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್