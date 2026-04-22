'ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ': ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮನೋಜ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : April 22, 2026 at 3:09 PM IST
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಧುಮೇಹ.
ಸದ್ಯ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದರೂ ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ, 'ನಿಧನ ಪರಿವರ್ತನ್' ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದವೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಕಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಾನ. ಜೋಧಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಂಡಾ ಫಾಲ್ಸಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ತಾ ರಸ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಹಿ ರುಚಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಬೇವು, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಕುಟ್ಕಿ (Picrorhiza kurroa), ಸ್ವರ್ಟಿಯಾ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಟಿಕ್ತಾ ರಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಯು (ಗಾಳಿ) ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಫ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯು ರೋಗಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ದೇಹರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಮಿತ್ತಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಊಟದ ನಂತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಮಧುರ) ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವುಗಳು ಭಾರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ನಂತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಕಾರಣ, ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು, ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಂದರೆ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿ: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರಚಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ದೈನಂದಿನ ಹಾಗೂ ಋತುಮಾನದ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸರಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಋತುಚರ್ಯ (ಋತುಮಾನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಚಿಸಲಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಡಾ.ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 46 ವರ್ಷದ ರೋಗಿ ದಿಲೀಪ್ ವೈಷ್ಣವ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 550 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (ಅಲೋಪತಿ) ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಎಂದಿಗೂ 250ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ನಂತರದ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 140 ರಿಂದ 150 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾ.ಮಿತ್ತಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಹದ ತತ್ವದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿ: ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಗತ ದೇಹದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ: ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ. ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ, ಅವರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಫ-ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವಾತ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಸರಿಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ತಾಜಾ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ.
- ಮೆಂತ್ಯ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಟರ್ನಿಪ್ಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಸೀತಾಫಲ.
- ತಾಜಾ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು.
ಅನುಸರಿಸಬಾರದ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಶೀತ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಒಣ ಆಹಾರ
- ಸಂಕೋಚಕ, ಖಾರದ ವಸ್ತುಗಳು
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (ಬೇಸನ್), ಉಪ್ಪು ಆಹಾರಗಳು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಜಾಮೂನ್ (ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಮ್),
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬೀನ್ಸ್ (ರಾಜ್ಮಾ)
ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ:
- ಮೊಣಕಾಲು, ಭುಜ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು
- ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
- ಮಲಬದ್ಧತೆ
- ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಬಿರುಕು.
ಪಿತ್ತ ಸಂಯೋಜನೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ
- ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು.
- ದ್ರವಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹುರುಳಿ (ಕುಟ್ಟು), ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಸೀಬೆಕಾಯಿ
- ಬೂದಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
- ಬೆಣ್ಣೆ; ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಹಾಲು
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಆಹಾರ
- ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು
- ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆ
- ತಡರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು
- ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ
- ಕೋಪ
- ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು
- ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು
ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹುಣ್ಣುಗಳು, ನರಹುಲಿಗಳು, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಬೂದು ಬಣ್ಣ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.
ಕಫ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ತಾಜಾ, ಕಹಿ, ಸಂಕೋಚಕ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ
- ಬಾರ್ಲಿ, ಸೋರ್ಗಮ್ (ಜೋಳ), ಸಜ್ಜೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ಜೋಳ), ಹೆಸರುಕಾಳು (ಮೂಂಗ್), ಪತಂಗ ಬೀನ್ಸ್ ಸೇವನೆ
- ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ದವಸ, ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು
- ತರಕಾರಿಗಳು
- ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ
- ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ:
- ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿ, ತಣ್ಣನೆಯ, ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಆಹಾರ
- ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಮೈದಾ), ಉತ್ತಮ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟು, ಘನೀಕೃತ ಹಾಲಿನ ಘನವಸ್ತುಗಳು,
- ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು
- ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು
- ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್
ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮಧುಮೇಹ, ಆಸ್ತಮಾ, ಕೆಮ್ಮು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ.
ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರತನ್ಲಾಲ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರು, ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮೆಂತ್ಯ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಗಿಲೋಯ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಹಿ ರುಚಿಯಿಂದ (ಟಿಕ್ತಾ ರಸ) ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳು, ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಡಾ.ಮಿತ್ತಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
