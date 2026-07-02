ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ - ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಸಹಿತ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿನ ನರ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಜಾತ ನರ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅನ್ನು ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ(NAMS) ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Published : July 2, 2026 at 4:08 PM IST
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾನೀಯ ಚಹಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಶುಗಳು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇತರರು ಜನನದ ನಂತರ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಲವು ಶಿಶುಗಳು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.
ಕೇವಲ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಶಿಶುಗಳು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು NAMS ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಒಂದು ನವೀನ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಫೋಲೇಟ್) ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಇರುವ ಚಹಾ ಪುಡಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ANAMS)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನರ ಕೊಳವೆ ದೋಷಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರ ಕೊಳವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ ನರ ಕೊಳವೆಯ ದೋಷಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿ12 ಸಹಿತ ಚಹಾ: ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿ 12 ಸೇರಿಸಿದರೆ, ವಿತರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹಕವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಚಹಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಹಾವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 18ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2 ಗ್ರಾಂ ಚಹಾ ಪುಡಿಗೆ 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ದರದಲ್ಲಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಬೆರೆಸಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಫೋಲೇಟ್ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-9) ಹಾಗೂ ಬಿ 12 ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು NAMS ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಫೋಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳಿಗೆ ಕೊಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ B12 ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿ 12 ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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