ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಆರಂಭ
ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 11, 2026 at 8:13 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 8 ಕಾಗೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಅರಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸತ್ತ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಸತ್ತ ಕಾಗೆಗಳು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ H5N1 ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.
ತೀವ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಹರಡುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 26 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೆಲ್ಲೂರು, ತಿರುಪತ್ತೂರು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಹಾಗೂ ತಿರುವಲ್ಲೂರು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೊದಲು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಗೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಒಂದು ಕಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಕಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಅದು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಸಾವು: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ತಿರುವಲ್ಲೂರು, ವೆಲ್ಲೂರು, ರಾಣಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ, ಮೈಲಾಡುತುರೈ, ಮಧುರೈ ಮತ್ತು ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವು ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇದುವರೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ: ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸತ್ತ ಕಾಗೆಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ H5N1 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವು: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಪಶುವೈದ್ಯರು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
- ಕಾಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಳಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
- ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು.
- ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಕೈಗವಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖವಾಡಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೂಳಬೇಕು.
- ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಿರುವ H5N1 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಕೋಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋಳಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
- ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಕಾಗೆಗಳು ಜಮೀನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು.
- ರೋಗದಿಂದ ಕೋಳಿಗಳು ಸತ್ತರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಈರೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು H5N1 ವೈರಸ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬಾರದು: ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತೋಟದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ.
- ಕೋಳಿ, ಕ್ವಿಲ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜ್ವರ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಸತ್ತಿರುವ ಕಾಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: ಕಾಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1962ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮೃತ್ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ತ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
- ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?; ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?; ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?
- ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ? - ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?
- ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೀತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಸೇವಿಸದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಸಲಹೆ; ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?