ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೀತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್​ ಸೇವಿಸದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಸಲಹೆ; ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಎಂ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 10, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳು ಸತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅವುಗಳ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸುವುದು, ಚಿಕನ್​ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದೆ.

ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಎಂ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಓಮಂಡುರಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಲ್ಟಿ - ಡಿವಿಷನ್ ಹೈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕ್ಯಾತಿಟರೈಸೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು 5 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಸತ್ತ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಗಂಟಲು ಸೋಂಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು:

  • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು, ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪು ಸತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
  • ಕೈಗವಸುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಚಿಕನ್​ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
  • ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
  • ಪಕ್ಷಿ ಆಹಾರದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗದೇ, ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

