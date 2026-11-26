ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರುವಂತಹ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
Published : November 26, 2026 at 8:38 PM IST
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜೈಪುರದ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಅಜಯ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ದೇಹವು 'ಪ್ರತಿರೋಧ'ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (AMR) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಔಷಧದ ಡೋಸೇಜ್, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರ ಉಳಿದ ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡುವುದು ಸಹ ತಪ್ಪು.
ಪ್ರತಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೇ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಇಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಶೀತ & ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು: ಅನೇಕ ಜನರು ಶೀತ ಹಾಗೂ ಜ್ವರದಿಂದ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿ: ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳು, ಸೂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಇದು ಮೂಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್: ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವು ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ, ಖಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶೀತ & ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀತಗಳು, ಕೆಮ್ಮುಗಳು 7ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೌಂಟರ್ ಔಷಧಿಗಳು ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಜ್ವರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಎದೆ ನೋವು, ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ನಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
- ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಏರುವುದೇ? ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರ ಮಾತು
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು, ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ? ಇವು ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ?
- ಪಿತ್ತ ದೋಷವಾದರೆ ಅಧಿಕ ಕೋಪ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು: ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ? ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು!
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ 'ಚಾಟ್ಬಾಟ್'ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತೀರಾ?: ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ