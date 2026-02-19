ರಾತ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದಂತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : February 19, 2026 at 4:44 PM IST
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಿನವಿಡೀ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಣಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಹಗಲಲ್ಲಿ ದಣಿದಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯ ಮೂಡಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಮರುದಿನ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಣಿದಂತೆ ಇರಲು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವುದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಬದಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಣಿವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವು ನಾರ್ಕೊಲೆಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಸೋಮ್ನಿಯಾದಂತಹ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗಳು ಹಗಲಿನ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಗಳು ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ವಾತಾವರಣ: ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಕು, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿದ್ದೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಿವಿ, ಪಿಸಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಡಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೇಗ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಮಲಗುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಊಟ ಮುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಫಿ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ನಡುವೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹತಾಶೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿವಾದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕಾಲು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಚಲಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಳಗೆ ಏನೋ ತೆವಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು?: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿಡುವುದು, ಮಲಗುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ವೈದ್ಯರು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
