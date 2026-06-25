ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಊತವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿತಂತರವಾಗಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಊತವು ಕೇವಲ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 25, 2026 at 12:26 PM IST
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಊತ ಕಾಣಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ನಡಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯು ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಊತವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೊದಲು ಗೋಚರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಊತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಊತ ಕಂಡುಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಊತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ: ಊದಿಕೊಂಡ ಕಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು, ಗಾಯದಿಂದಲೂ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಊತ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮತ್ತು ನೋವು, ಕೆಂಪು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಊತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪಾದಗಳು ಏಕೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ನೀರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವು ಕಾಲುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋಚರ ಊತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳ ಊತವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂತ್ರ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯು ಆಗಿರಬಹುದು: ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯದ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ದ್ರವಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಊತವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಡೆಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಊತವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಊದಿಕೊಂಡು ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೀಪ್ ವೇನ್ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ (DVT) ನಂತಹ ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಊತವು ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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