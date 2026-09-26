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ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಪರ್ ಮನೆಮದ್ದು: ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು!

ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಲಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

HEALTH BENEFITS OF AMLA Good for heart health Amla is best for liver purification ಆಮ್ಲಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ ಆಮ್ಲಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 26, 2026 at 5:07 PM IST

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ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹುಳಿ ಆಮ್ಲಾ (ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಆಮ್ಲಾ, ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್, ಆಮ್ಲಾ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪುಡಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಮ್ಲಾ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಮ್ಲಾ ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ ಆಮ್ಲಾ: ಆಮ್ಲಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸುಮಾರು 20 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಎಲಾಜಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

HEALTH BENEFITS OF AMLA Good for heart health Amla is best for liver purification ಆಮ್ಲಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ ಆಮ್ಲಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಸ್ಟ್: ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL), ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉಪವಾಸದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

HEALTH BENEFITS OF AMLA Good for heart health Amla is best for liver purification ಆಮ್ಲಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ ಆಮ್ಲಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೃದಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಬೆಸ್ಟ್: ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಷ, ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ALT ಮತ್ತು AST ನಂತಹ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಿಣ್ವದ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅತಿಯಾದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿತ್ತರಸ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ದಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

HEALTH BENEFITS OF AMLA Good for heart health Amla is best for liver purification ಆಮ್ಲಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ ಆಮ್ಲಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಲ್ಲ: ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾರುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಆಮ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾ, ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆಮ್ಲಾ ರಸವನ್ನು ಸಹ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಆಮ್ಲಾ ಅಥವಾ ಒಂದು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್​ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಮ್ಲಾ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

HEALTH BENEFITS OF AMLA Good for heart health Amla is best for liver purification ಆಮ್ಲಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ ಆಮ್ಲಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

HEALTH BENEFITS OF AMLA Good for heart health Amla is best for liver purification ಆಮ್ಲಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜ ಆಮ್ಲಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF AMLA
GOOD FOR HEART HEALTH
AMLA IS BEST FOR LIVER PURIFICATION
ಆಮ್ಲಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
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