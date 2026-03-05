ETV Bharat / health

ಮುಗೀತು ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಯ್ತು ಬೇಸಿಗೆ: ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ, ಸೇವಿಸಬಾರದ ಆಹಾರಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್

ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆರ್ಭಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಸನದ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ಶುರವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ ಬದಲಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬದಲಾದಾಗ ದೇಹವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶೀತ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್: ಚಳಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದೊಂದಿಗೆ, ತಾಪಮಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಆಹಾರ ವಿಷ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ: ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

  1. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ: ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪೇರಲದಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇವು ನಮಗೆ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
  2. ಸತು: ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ವಾಲ್ನಟ್‌ಗಳಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  3. ಪ್ರೋಟೀನ್: ಬೇಳೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಪನೀರ್‌ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
  4. ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳು: ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಇತರ ಆಹಾರಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ:

ನೀರು (Getty Images)
  • ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • 3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮಾವಿನ ಪ್ಯೂರಿ ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಫೀನ್, ಸೋಡಾ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  • ಅಲಾರಾಂ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸಿ: ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯ ಬದಲಿಗೆ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ:

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
  1. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
  2. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಪೇರಲ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮಾವು ಹಾಗೂ ಅನಾನಸ್‌ನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಚೀನೀಕಾಯಿ, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್, ಪಾಲಕ್‌ನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
  3. ತಾಜಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಆಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್‌ಗಳು, ಕರಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?:

  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಉಬ್ಬುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಷದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
  • ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:

  1. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
  2. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ತಡೆಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
  4. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎಸಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಎಸಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.

-ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಾಸನದ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

