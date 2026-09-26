ಅಧಿಕ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೀಲುಗಳು ಬಿಗಿಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ರೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 26, 2026 at 7:47 PM IST
ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ನಿರಂತರ ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೀಲುಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ದೇಹದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವರ ಇರುವುದು ಈ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೀಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಊತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೀಲು ನೋವು, ಊತ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನೋವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇವು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲು, ಮೊಣಕೈ ಹಾಗೂ ಭುಜಗಳಂತಹ ಇತರ ಕೀಲುಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಗಿಯಾಗುವುದು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೀಲುಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವುದು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಗಿತವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಬಿಗಿತ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ, ಈ ಬಿಗಿತವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಗಿತವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ತಗ್ಗದ ಆಯಾಸ: ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾಸವು ನಿರಂತರ, ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಾಸವೆನಿಸುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಉಲ್ಬಣ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೀಲುಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆ: ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ (ಸಂಧಿವಾತ) ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ, ಕೀಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಚಲನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇರಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಸಮಯೋಚಿತ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಉರಿಯೂತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಚಲನವಲನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುವುದು: ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೇವಲ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ಅದು ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೊಸ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಯಿಯ ಒಣಗುವಿಕೆ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ನರಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉರಿಯೂತವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೃದಯ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈ, ಕಾಲುಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೀಲುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಗುವುದು, ಕೀಲುಗಳ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಸಂಭವಿಸದೇ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಇಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉರಿಯೂತ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಹದೊಳಗೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ (ಸಂಧಿವಾತ) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ESR ಅಥವಾ CRP ನಂತಹ ಉರಿಯೂತದ ಸೂಚಕಗಳ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/symptoms-causes/syc-20353648
- https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4924-rheumatoid-arthritis
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10628871/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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