ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು!
ಹಲವು ಜನರು ತಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಡುವ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 5:12 PM IST
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಲೆನೋವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗಿನ ನರಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ?: ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಊಟ ಬಿಡುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಮೈಗ್ರೇನ್ನ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಡುವುದೇಕೆ?: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ಆತಂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ.
- ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು.
- ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣ.
- ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ.
- ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು.
- ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಚೀಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ.
- ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು: ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ನಿಯಮಿತ ಊಟದ ಸಮಯಗಳು: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಭೋಜನವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತೋಫು, ಪನೀರ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕ್ವಿನೋವಾ, ಕಡಲೆ, ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೆಫೀನ್ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ತೊಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು: ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿದಿನ 6ರಿಂದ 10 ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಂತಹ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಆಹಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಲೆನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
- nhs.uk ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ
- ತಲೆನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಜ್ವರ
- ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ
- ಹಠಾತ್, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
- ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
- ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬರುವ ತಲೆನೋವು ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಏನಿದು 'ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್'? ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?; ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳಿವು!
- ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ/ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಬರುವುದು ಏಕೆ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
- ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?: ದಿನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತ್ವಚೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು?