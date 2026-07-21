ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಹಲವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ?: ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಲಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : July 21, 2026 at 3:28 PM IST
ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಕಚೇರಿ ಸಭೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ವೇಗವು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ವಿವಿಧ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೇಗವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ: ಆತುರದಿಂದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಲಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯದೇ, ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕೆ ಅಗಿಯಬೇಕು?: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಿಯುವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಾಲಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ನುಂಗಿದರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನುಂಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಯು ತರುವಾಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯು ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಕಣಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು (IBS), ಆಮ್ಲೀಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೇವಿಸುವಾಗ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು. ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ರುಚಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇವುಗಳು ಗಂಭೀರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ: ICMR ಸಂಶೋಧನೆ
- ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಮಳೆಗಾಲ!
- ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆ, ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ
- ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಪತ್ತೆ!