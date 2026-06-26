ದವಡೆ, ಭುಜ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನೋವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ; ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು!
ತೀವ್ರವಾದ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆ ನೋವು. ಈ ನೋವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 26, 2026 at 9:00 AM IST
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎದೆ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಎದೆ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ (ಹೃದಯವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪೊರೆ) ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉರಿಯೂತ, ಕಿರಿಕಿರಿಯು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂನ ಪದರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಉಜ್ಜಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ತೀವ್ರದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ರೋಗಿಯಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ (ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಉರಿಯೂತ) ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಯೋಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ (ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ) ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರವಾದ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆ ನೋವು. ಈ ನೋವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಭುಜಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕುಳಿತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ನ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:
- ಸೌಮ್ಯ, ಮಧ್ಯಂತರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಕೆಮ್ಮು, ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ
- ಬಿಸಿ, ನಡುಕ
- ವಾಕರಿಕೆ
- ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು, ನಡುಗುವುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು?:
- ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ COVID-19 ನಂತಹ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಂಕು
- ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಉರಿಯೂತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
- ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು:
- ಕಾರು ಅಪಘಾತ, ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಎದೆಯ ಗಾಯ
- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
- ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳು
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ನ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದುಃಖಕರ, ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ECG)
- ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ಎಕೋ)
- ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ
- ಹೃದಯ MRI ಅಥವಾ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್
- ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ನೋಡಿ.
- ಐಬುಪ್ರೊಫೇನ್ನಂತಹ ಉರಿಯೂತದ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು
- ಕೊಲ್ಚಿಸಿನ್, ಉರಿಯೂತ, ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಔಷಧಿ
- ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಕೊಲ್ಚಿಸಿನ್ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
- ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದರೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು
ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮತ್ತು ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, 'ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ವಿಂಡೋ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಉರಿಯೂತದ ಚೀಲದಿಂದ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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