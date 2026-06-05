ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೊಬ್ಬು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 5:31 PM IST
ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊಬ್ಬು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೊಂಟ ಮುರಿತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೊಬ್ಬು: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಕೊಬ್ಬು - ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಕೊಬ್ಬು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಯಸ್ಸಾದ ವಯಸ್ಕರು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 66 ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೊಂಟ ಮುರಿತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೆಲ್ ಬಳಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಷ್ಟವು ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕೊಬ್ಬು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್:
- ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ; ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ.
- ದೇಹದ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
- ಕಳಪೆ ಭಂಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
- ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
- ಆಧುನಿಕ ಔಷಧದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯ, ರೋಗಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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