ಆಹಾರದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಬಳಸದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧ; ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: FSSAI ಸೂಚನೆ
ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನದಾಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಲೋಹದ ಪಿನ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 16, 2026 at 4:54 PM IST
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತರಿಸಲಾಗುವ ಆಹಾರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಕರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೇಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ತಂತಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ಗಳು, ಲೋಹದ ತಂತಿಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಕ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿನ್ಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ, ಅವು ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು FSSAI ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪಿನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಪಿನ್ಗಳು, ತಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು? ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುಂಬೈನ ಜೆನೋವಾ ಶಾಲ್ಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಎನ್ಟಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸಲೋನಿ ರಾಜಗುರು ಅವರು, 'ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನುಂಗಿದರೆ, ಅದು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೀರುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಪಾಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ಲೋಹದ ಪಿನ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ (ಅನ್ನನಾಳ) ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪಿನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಟೆಟನಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಸಲೋನಿ ರಾಜ್ಯಗುರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಗಳು ಆಹಾರ-ದರ್ಜೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸೀಲುಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ ಶಾಖ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಸೇರಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ, ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಲೋಹದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸರ್ಕಾರದ 'ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಪರ್ಕ' ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ FSSAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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