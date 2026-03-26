ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅನಿಲ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

DIGESTION PROBLEM SOLUTION HOW TO AVOID DIGESTION PROBLEM Stomach bloating ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ
ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 26, 2026 at 7:10 PM IST

ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಕಳಪೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅನಿಲ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮಜ್ಜಿಗೆ (Getty Images)

ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳು ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಸರು (Getty Images)

ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಉತ್ತಮ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಶುಂಠಿಯು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಶುಂಠಿಯು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜಠರಗರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಂಠಿ ಚಹಾ (Getty Images)

ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಸೋರ್ಬಿಟೋಲ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಮೃದ್ಧ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪುದೀನಾ ಚಹಾ (Getty Images)

ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪುದೀನಾ ಟೀ: ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವು ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪುದೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೆಂಥಾಲ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಿಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುದೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ಉಬ್ಬುವುದು, ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುದೀನಾ ಟೀ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಎಳೆ ನೀರು ಬೆಸ್ಟ್: ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅತಿಸಾರವು ದೇಹದ ದ್ರವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಳೆ ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ಪುನರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

DIGESTION PROBLEM SOLUTION
HOW TO AVOID DIGESTION PROBLEM
STOMACH BLOATING
ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ
BAD DIGESTIVE HEALTH

