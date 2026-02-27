ETV Bharat / health

ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ

ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ 336 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

SRI SATHYA SAI SANJEEVANI HOSPITAL KONDAPAKA CHILD HEART CARE CENTRE SATHYA SAI HEALTH TRUST HOSPITALS FREE CHILD HEART SURGERY TELANGANA
ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ(ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಪಾಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ 14 ದೇಶಗಳಿಂದ 233 ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 103 ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 336 ಯುವ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಕೊಂಡಪಾಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 202ರ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾತಿಟೆರೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್) ಕೂಡ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಛೇದನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕನಿಷ್ಠ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೇಂದ್ರವು ಬಡಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರದಾನ: ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತೆಳುವಾದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ತೋಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ನೋವು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೇಂದ್ರವು ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ದೋಷಗಳು, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳು, ಕವಾಟದ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಹಜ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 100 ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಅಸಹಜತೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿಗಳು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಗು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಯಾ ರಾಯ್‌ಪುರ, ಪಲ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ದೂರದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು 80101 19000 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 70751 37733ಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.

