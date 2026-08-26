ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಬೆರಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್: ಈ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನು?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ? ಸಂಧಿವಾತದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
Published : August 26, 2026 at 12:24 PM IST
ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಎಡಗೈನ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವಾಗ ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸೋನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು.
ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಊತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಬೆರಳಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಮನಿಸುವುದಾರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ, ಬೆರಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೀಲುಗಳು, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳು, ಚರ್ಮ, ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಂಟಾಗುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಗೌಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಧಿವಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೀಲುಗಳು, ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸುತ್ತ ಮೋನೋಸೋಡಿಯಂ ಯುರೇಟ್ ಹರಳುಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೌಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಹರಳುಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ 'ಟೋಫಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳು, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು, ಮೊಣಕೈಗಳು, ಕಿವಿಗಳ ಹೊರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಡ್ಡೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತ, ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ?: ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆರಳುಗಳ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳ ಬಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು 'ಬೌಚರ್ಡ್ ನೋಡ್ಸ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಗಿರದೇ ಮೂಳೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ, ಕೀಲು ನೋವು, ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತವು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ಊತ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಗಿತದಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ 'ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಣಕೈಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಬೆರಳುಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಏನಿದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟ್?: ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸಂಧಿವಾತವಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವಂತಹ ನಯವಾದ, ಮೃದುವಾದ, ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಗಡ್ಡೆಯು ಕೀಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳ ಬಳಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಲುಗಳ ಬಳಿ 'ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು' ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಡ್ಡೆಗಳ ರಚನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದಪ್ಪವಾಗಬಹುದು. ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ, ಮಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಗಡ್ಡೆಯ ಗೋಚರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಗಡ್ಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗೌಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಡ್ಡೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಠಾತ್, ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು, ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಊತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಡ್ಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಬಿಗಿತ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಗಡ್ಡೆಯ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು, ಉರಿಯೂತದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು), ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಇತರ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ದ್ರವ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆರಳಿನ ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬೆರಳಿನ ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡೆಯು ಗೌಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೀಲು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಯಲು, ಹಿಂಡಲು, ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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