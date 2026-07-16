ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ: ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದ 3 ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 20 ದಿನಗಳ ಗಡಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : July 16, 2026 at 7:44 PM IST
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಊಟ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ದೇಹವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಣಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. 59 ವರ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ 19 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಯುಜಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ' (ಸಿಜೆಪಿ) 26 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 19 ದಿನಗಳ ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪೂರೈಯಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (ಪಿಐಎಲ್) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಡ್ಡಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ಬದುಕಲು ಅದರ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ದೇಹದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತ: ದೇಹವು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, 'ಕೀಟೋನ್ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಈ ತ್ವರಿತ ವಿಭಜನೆಯು 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 9 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ವಾರ: ಉಪವಾಸವು 20 ದಿನಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅದು ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಹ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳು: NIH ಅಧ್ಯಯನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪವಾಸವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ: ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಒಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಶೋಧನೆ ಹೊರೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೃದಯದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಖನಿಜ ಅಸಮತೋಲನ: ಅವನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸ್ಥಿರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ನಾಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ನಂತಹ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪವಾಸವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಈ ಲವಣಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಹೊಸ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಹ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಪರಿಹಾರವೇ?: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬದಲು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳು, ವಾಂತಿ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
'ರೀಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್'ನ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ರೀಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಸಿವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ದೇಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ಉಳಿದ ಕುರುಹುಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತೊರೆದು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಧಾವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಈ ಖನಿಜಗಳ ಮಟ್ಟವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪವಾಸ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ದ್ರವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9503095/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11494232/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12830737/
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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