ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು; ಅವುಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
Vegetable Peels Benefits: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 36ರಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : November 7, 2026 at 8:18 AM IST
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ತೊಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀರೆಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರಲಿ, ಹೂಕೋಸಿನ ತೊಟ್ಟು ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಕೇವಲ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಸೆಯುವ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 'ನಾರಿನ ಅಂಶ' ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು?: ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಾರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ 30 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಜನರು ಕೇವಲ 16.4 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 'ನಾರಿನ ಅಂಶ' ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಕಿವೀ ಹಣ್ಣು, ಅನಾನಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆದುಬಿಡುವ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ತೊಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳೆದಾಗ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ 12 ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೈಕಿ 10ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅನಾನಸ್: ಅನಾನಸ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ತಿರುಳಿಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು (453.7%) ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ (fiber) ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ: ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 9.25 ಗ್ರಾಂ ನಾರಿನಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇಬಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ನಾರಿನಂಶದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಇದರ ಹೊರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 2.10 ಗ್ರಾಂ ನಾರಿನಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೋಳು ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿವುದೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ.ರಾಚೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 25% ರಿಂದ 48% ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಎಸೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಾಲಾಜ್ ಬಜ್ಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ, ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆದುಬಿಡುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾರಿನಂಶದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಬದಲು, ಆಯಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆಯೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕಿವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು, ಬ್ರೊಕೊಲಿಯ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/09637486.2026.2734852
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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