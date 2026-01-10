ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : January 10, 2026 at 4:56 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 17.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 85 ಪ್ರತಿಶತ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಿಂದ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವುರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಭಾರ: Centers for Disease Control and Prevention (.gov) ಪ್ರಕಾರ, ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಜನರು ಸೌಮ್ಯ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಈ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎದೆಯು ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೋವು ತೋಳುಗಳು, ದವಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ: NHS.UK ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ದಣಿದ ಭಾವನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ನೀವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯಾಸವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಲ್ವ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ದಣಿದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಸೌಮ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೃದಯದ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಬಾರದು.
ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ: ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದೆ, ಗಂಟಲು ಇಲ್ಲವೇ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಡಿತವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಇಲ್ಲವೇ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎದೆ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಭಂಗ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು, ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು, ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
