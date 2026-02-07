ದೈನಂದಿನ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಇವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ನಾನ್ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 3:56 PM IST
ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದ್ರೆ, ಹಲವು ದೈನಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ಸಿಂಗ್ ಸಾಳುಂಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಐದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಪ್ಪು ಅಧಿಕವಿರುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದು: ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಯಕೃತ್ತಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಪ್ಸ್, ತಿಂಡಿಗಳು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಖರೀದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿ, ಶತಾವರಿ, ಗಿಲೋಯ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಒತ್ತಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಕನ್, ಸಾಸೇಜ್ಗಳು, ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಟ್ಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
