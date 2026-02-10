ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು: ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಕರೆ ಮಾಡುವುದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಕುರಿತ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಕೆ: ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಲ್ಲವೇ ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸುವುದು. ಇಂತಹ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವುದು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಬ್ಯಾಟರಿಯ ತಾಪಮಾನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಬಳಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ: ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಇದು ಫೋನ್ನ ಶಾಖವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಊದಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ದೋಷವೂ ಸಹ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
