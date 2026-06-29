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ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಅವು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?

ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Cancer risk substances Prevent the risk of cancer Cancer risk
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 29, 2026 at 12:26 PM IST

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ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ರ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Cancer risk substances Prevent the risk of cancer Cancer risk
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ: ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಯು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಡೀಪ್​ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Cancer risk substances Prevent the risk of cancer Cancer risk
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಇಡುವುದು: ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆಯು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೀರು ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಾಜು ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್‌ವೇರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ಲೇಪನ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಲೇಪನವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮರದ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಚಮಚ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲೇಪನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Cancer risk substances Prevent the risk of cancer Cancer risk
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಮಸಾಲೆಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು, ಜೋಳ ಇಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತ್ಯಜಿಸಿ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚುಗಳು ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
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