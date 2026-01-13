ETV Bharat / health

ಕೆಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ನಿವಾರಣೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Tips for preventing tooth cavity tooth cavity Home remedies ಹಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಹಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಹಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳುಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋಂಕು ಹಲ್ಲುಗಳ ನರಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು, ಊತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುಳುಕು ತಿಂದಿದ್ದರೆ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ: ಲವಂಗ ಯುಜೆನಾಲ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಲವಂಗವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಿವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಳುಕು ಹಿಡಿದ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಲವಂಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಪಿಹೆಚ್​ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹುಳುಕು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು & ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಸಡುಗಳ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ಅನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಯುರ್ವೇದದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಮುಕ್ಕುಳಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಗುಳುವುದು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ದಂತ ಭರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಂತರ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್‌ಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ದಂತವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ: ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ತುಂಬಾ ಬಲ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ದಂತ ಕವಚಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಚೇಂಜ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

