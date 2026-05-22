ಕೆಲವು ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಬೇಗ: ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 22, 2026 at 4:34 PM IST
ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ತಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ್ದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನಾವು ಬಾಯಿ ರುಚಿಗಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದೊಳಗಿನ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂದ, ನಿರ್ಜೀವ ಚರ್ಮದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ, ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖದ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಮಂದ ಚರ್ಮ, ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ನಷ್ಟದಂತಹ ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾದ ಗೋಚರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಗ್ಲೈಕೇಶನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲೆಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ: ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳು ಚರ್ಮದ ದೃಢತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಲಜನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಣುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಣುಗಳು ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಜೋತು ಬೀಳಲು ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜೀವಕೋಶದ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವು ನಮಗೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗಬಹುದು. ಹುರಿಯುವಾಗ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು: ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಯೌವನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಕಾಲಜನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಗಳು ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪಾನದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಖವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮಸುಕಾದ, ಮಂದ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು: ಕೃತಕವಾದ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಿಪ್ಸ್, ಕೇಕ್ಗಳಂತಹ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉರಿಯೂತವು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ದೃಢತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕುಗ್ಗಿದ, ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಸುಂದರ, ತಾರುಣ್ಯದ ಚರ್ಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ವಾಲ್ನಟ್ಗಳಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಗಳು, ಅಗಸೆಬೀಜಗಳು, ಆವಕಾಡೊಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಯೌವ್ವನದ ನೋಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ, ಆಂತರಿಕ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
