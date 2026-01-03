ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ, ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : January 3, 2026 at 5:12 PM IST
ಧೂಮಪಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತೇವೆ, ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಎಣ್ಣೆ: ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯುವ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಆಣ್ವಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ 'ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳು' ನಂತಹ ವಿಷಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ, ಡಿಎನ್ಎ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ಸಿಬಿಐ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ: ಅತಿಯಾಗಿ ಕರಿದ ಕಬಾಬ್ಗಳು, ಕಪ್ಪಗಾದ ರೊಟ್ಟಿಗಳು, ಚಪಾತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಟ್ಟ ಅಂಚುಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ 'ಹೆಟೆರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಮೈನ್ಗಳು' (HCAs) ಮತ್ತು PAH ಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದು: ಸಾಸೇಜ್ಗಳು, ಬೇಕನ್, ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಮಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ 'ನೈಟ್ರೈಟ್ಗಳು' ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು WHO ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು: ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (65C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವು ಅನ್ನನಾಳದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು NCBI ಸಂಶೋಧನಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗಳು, ಸುವಾಸನೆಯ ಓಟ್ಸ್, ಉಪಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸುವಾಸನೆಗಳು, ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್-ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಫೈಬರ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
- ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್!
- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು? ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸೇಕೆ? ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬದಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?