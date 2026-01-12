ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : January 12, 2026 at 12:53 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವರು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಯಕೃತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿ ಹೃದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾದಾಗ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಗುರುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ರೇಖೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಗುರಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವಿಕೆ: ಉಗುರುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಾಲೆಯಂತಹ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಗುರು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ನ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಕಾರ, ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಉಗುರುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳ ತುದಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೇಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದ್ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲೋಪೆಸಿಯಾ ಅರೆಟಾದಂತಹ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಚಮಚ ಆಕಾರದ ಉಗುರುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಖೆಗಳು: ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ರೇಖೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಳವಳಕಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೆಲನೋಮನ (ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಗುರುಗಳು ಒಡೆಯುವುದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ7 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಗುರಿನ ನೀಲಿ ರೇಖೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲವೇ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಗುರುಗಳು ಸುಲಿಯುವುದು ಏಕೆ?: ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳು ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂಶವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ, ತಂಪು, ನೀರು, ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಉಗುರುಗಳು ಸುಲಿಯಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ನಟ್, ಬಾದಾಮಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೇ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
