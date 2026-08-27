ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಬಂಜೆತನ, ಗರ್ಭಪಾತ: ಸಂಶೋಧನೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 3:44 PM IST
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಗರ್ಭಪಾತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತನಿಖೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸು, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ (ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ) ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಸೂತಿ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುರುಷ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಸಮತೋಲನ (ಸೆಮಿನಲ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ IVF ವೈಫಲ್ಯದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಫಲವತ್ತತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಥವಾ ಯೋನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪುರುಷ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ (ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ) ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಇಲ್ಲವೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ದಂಪತಿಗಳ ಕರುಳು, ಯೋನಿ ಹಾಗೂ ವೀರ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮಾದರಿಯು - ಅವರು 'ಸೆಮಿನಲ್ ಯೋನಿ-ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್' (ವಿ-ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಳಪೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೀರ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಲನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 353 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವರ 191 ಪುರುಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಳವಾದ ಶಾಟ್ಗನ್ ಮೆಟಾಜೆನೊಮಿಕ್ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೀರ್ಯ, ಕರುಳು ಮತ್ತು ಯೋನಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನವು IVF ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಪ್ರತಿಶತ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಪಾತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 41 ಪ್ರತಿಶತ ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು (ಸೆಮಿನಲ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪುರುಷ ಪಾಲುದಾರನು ಸಮತೋಲಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿರುವ IVF ಗುಂಪಿನ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೇರ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸೆಮಿನಲ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಶೇ.57ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಏನಿದು ಸೆಮಿನಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್?: ಸೆಮಿನಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಎಂಬುದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬಾಸಿಲಸ್, ಪ್ರಿವೊಟೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ನಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಸೆಮಿನಲ್ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ವೃಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರನಾಳದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವು ವೀರ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಫಲವತ್ತತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬಾಸಿಲಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀರ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀರ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಿವೊಟೆಲ್ಲಾ, ಯೂರಿಯಾಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಳಪೆ ವೀರ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅಸಹಜ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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