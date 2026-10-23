ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಧೂಮಪಾನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 23, 2026 at 7:58 AM IST
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಳಂಬ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಂಜೆತನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದೀಗ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಧೂಮಪಾನವು ಮಾನವನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ಪುರುಷ ವೃಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸ್ತ್ರೀ ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರ: ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಅಂಡಾಶಯದ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಳವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಜೀನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಜೀನ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪುರುಷರ ವೃಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿವೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡವರ ವೃಷಣಗಳು ವೀರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀನ್ಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೀರ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿದೆ.
ಧೂಮಪಾನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಗರೇಟಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೇಕೆ?: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಗಡ್ಡೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ? ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
- ಅ. 25ರಂದು 'ಫಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನದಡಿ 'ಸಂಡೇಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಲ್' ಆಯೋಜನೆ: ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ
- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು? ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ