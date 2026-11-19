ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು
ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾದ ನಿಕೋಟಿನ್ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 7:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಧೂಮಪಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೃದಯ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲನವರೆಗಿನ ತಂಬಾಕಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಬಹು ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾದ ನಿಕೋಟಿನ್ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ತಂಬಾಕು ಅವಲಂಬನೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡ ಪರಿಹಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ, ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಸಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಔಷಧದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಗಂಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ಟಿ.ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆತಂಕ, ಕಳಪೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ನಿಕೋಟಿನ್ ಹಂಬಲಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾನಿ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆಗಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಕಪಿಲ್ ಗೋಯಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವಾರು ತಿಳಿದಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಅನ್ನನಾಳದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಇತರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ಧೂಮಪಾನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಧೂಮಪಾನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳಾದ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು, ಅಲ್ವಿಯೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಧೂಮಪಾನವು COPDಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾನಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಟ್ಟರೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ: ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಗಣನೀಯ ಹಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಂಟಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಲೋಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉಬ್ಬಸ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು ಧೂಮಪಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಯುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಲೋಚಿತ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರು ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ಇದು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ COPD ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು, ಧೂಮಪಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಯಸ್ಸು, ಧೂಮಪಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದವರೆಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಡಾ.ಗೋಯಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ರಕ್ತ ಬರುವುದು, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ನಿರಂತರ ಎದೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಕೋಟಿನ್ನಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ: ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಉರಿಯೂತ, ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನವು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಹಾನಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಸಂಚಿತ ತಂಬಾಕು ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇದುವ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಧೂಮಪಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಪರಿಸರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ತಂಬಾಕನ್ನು ಸುಡುವ ಬದಲು ಉಸಿರಾಡುವ ಏರೋಸಾಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದ್ರವವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏರೋಸಾಲ್ ನಿಕೋಟಿನ್, ಭಾರ ಲೋಹಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಯಸ್ಕ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೂ, ಅದು ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತವಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇ - ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 10ರಿಂದ 15ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಧೂಮಪಾನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯವು ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು, ಗಮ್ ಹಾಗೂ ಲೋಜೆಂಜ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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