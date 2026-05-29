ETV Bharat / health

ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸಂಶೋಧನೆ

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವು ಜೀವನದ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಅವಧಿ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Sleep deprivation high stress Indian mothers health problems ತಾಯಂದಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ
ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿಯರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 29, 2026 at 12:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.57ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾಯಾ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Sleep deprivation high stress Indian mothers health problems ತಾಯಂದಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ
ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿಯರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗ: ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 76,727 ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಲವಾರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರತೆ: ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಶೇ.53ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಶೇ.31.57ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.47.35ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶೇ.34.54ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sleep deprivation high stress Indian mothers health problems ತಾಯಂದಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ
ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿಯರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೂದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಾಯ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಲೋನಿ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ತಾಯಂದಿರಿಯರು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಪೆ ನಿದ್ರೆ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಬಳಲಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವು ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Sleep deprivation high stress Indian mothers health problems ತಾಯಂದಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ
ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿಯರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.1ರಷ್ಟು ಕೇಸ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ: ನೂತನ ವರದಿ
  2. ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ & ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
  3. ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೀಗಿವೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  4. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  5. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ಗಳ ಕಾಟ ಮಿತಿಮೀರಿದೆಯೇ?: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

TAGGED:

SLEEP DEPRIVATION
HIGH STRESS
INDIAN MOTHERS HEALTH PROBLEMS
ತಾಯಂದಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ
RISK OF HEALTH PROBLEMS FOR MOTHERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.