ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 62 ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು: ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು & ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 4:50 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 62 ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 48 ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಶೇ.77.4ರಷ್ಟು) ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಚ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿವಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿವರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 62 ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 'ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್' (ಪಿವಿ) ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೂಪದ 'ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್' (ಪಿಎಫ್) ಎರಡೂ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
- ಒಟ್ಟು 62 ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಪಿವಿ – 43 | ಪಿಎಫ್ – 19
- ಸ್ಥಳೀಯ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಪಿವಿ – 12 | ಪಿಎಫ್ – 2
- ಆಮದು 48 ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಪಿವಿ – 31 | ಪಿಎಫ್ – 17
ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲೇ 17 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಪ್ರಭೇದದ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಯು ಸೋಂಕಿತ ಹೆಣ್ಣು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪರಾವಲಂಬಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದರ ಜೊಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಮೊದಲು ಯಕೃತ್ತನ್ನು (Liver) ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಮೇಲೆ (RBC) ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಜಾತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ (P. falciparum), ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ (P. vivax), ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಧವಾಗಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೆ ಜ್ವರ ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಓವೇಲ್ (P. ovale), ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯೇ (P. malariae), ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನೋಲೆಸಿ (P. knowlesi) ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೇವಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರಕ್ತದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡಬಹುದು, ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಸೋಂಕಿತರು ಬಳಸಿದ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಇತರರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬರಬಹುದು.
ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲೇರಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
- ನಡುಕ ಹಾಗೂ ಶೀತ
- ಅಧಿಕ ಜ್ವರ
- ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
- ಮೈ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು
- ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ
- ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ರಕ್ತಹೀನತೆ
- ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು (ಕಾಮಾಲೆ) ಮೂರ್ಛೆ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ
ಜುಲೈ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರಕರಣಗಳು: 2026ರ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
- ಜನವರಿ: 1 (ಪಿಎಫ್ - ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ)
- ಫೆಬ್ರವರಿ: 0
- ಮಾರ್ಚ್: 2 (1 ಸ್ಥಳೀಯ Pv, 1 ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ Pv)
- ಏಪ್ರಿಲ್: 4 (3 Pv, 1 Pf - ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ)
- ಮೇ: 8 (5 Pv, 3 Pf - ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ)
- ಜೂನ್: 15 (6 ಸ್ಥಳೀಯ Pv, 9 ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ)
- ಜುಲೈ: 32 (7 ಸ್ಥಳೀಯ, 25 ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ)
- ಒಟ್ಟು 62 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಿಂದಲೇ ಗರಿಷ್ಠ 24 ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪತ್ತೆಯಾದ 48 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲೇ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಜಾರ್ಖಂಡ್: 24 (ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 13)
- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: 7
- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: 6
- ಬಿಹಾರ: 3
- ಅಸ್ಸಾಂ: 2
- ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ತಲಾ 1): ಉಡುಪಿ, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.
ಈ ಪೈಕಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಒಟ್ಟು 42 ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಶೇ. 87.5ರಷ್ಟು) ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಲೇರಿಯಾ ಹರಡುವಿಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ:
2021: 689 ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಒಟ್ಟು 4,33,631 ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ)
2022: 168 ಪ್ರಕರಣಗಳು (5,41,805 ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ)
2023: 82 ಪ್ರಕರಣಗಳು (5,54,692 ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ)
2024: 162 ಪ್ರಕರಣಗಳು (6,46,550 ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ)
2025: 58 ಪ್ರಕರಣಗಳು (6,61,260 ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ)
2026 (ಜುಲೈವರೆಗೆ): ಕೇವಲ 14 ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಟ್ಟು 62 (3,64,980 ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ)
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ (ಜುಲೈ 2026ರವರೆಗೆ): ಮಲೇರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುವಾರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 35 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ (ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ):
- ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (MCC): 14
- ಬಂಟ್ವಾಳ: 9
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 8
- ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ: 4
- ಪುತ್ತೂರು: 0
- ಸುಳ್ಯ: 0
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಚ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ (Asymptomatic) ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಾಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿ ಇತರರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಆಶಾ ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬಳಿ ಕಡ್ಡಾಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಡಾ.ಎಚ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ರಕ್ತದ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ರಕ್ತದ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (Blood Smear Test - Microscopy) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲೇರಿಯಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದ ಹನಿಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ (Microscope) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪರಾವಲಂಬಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿಯದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಷಿಪ್ರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕ್ಷಿಪ್ರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (Rapid Diagnostic Test - RDT) ಲ್ಯಾಬ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಿಟ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹನಿಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲೇರಿಯಾದ ನಿಖರವಾದ ತಳಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
- ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು (Polymerase Chain Reaction- PCR) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪರಾವಲಂಬಿಯ ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ:
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12421782/
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria
- https://www.cdc.gov/malaria/hcp/clinical-features/index.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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