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ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಲೆಂಟ್​! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

WARNING SIGNS OF LIVER DAMAGE SIGNS OF LIVER DAMAGE SYMPTOMS OF LIVER PROBLEMS ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 17, 2026 at 5:01 PM IST

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ದಣಿವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, ಜನರು ಇದನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಕೃತ್ತು ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

WARNING SIGNS OF LIVER DAMAGE SIGNS OF LIVER DAMAGE SYMPTOMS OF LIVER PROBLEMS ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ: ಖ್ಯಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯಾಸವು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಾಲೆ: ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾಮಾಲೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ: ಡಾ. ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನ ನಿರಂತರ ಕೊರತೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (ಟೀ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ), ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬಿಲಿರುಬಿನ್‌ನಂತಹ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

WARNING SIGNS OF LIVER DAMAGE SIGNS OF LIVER DAMAGE SYMPTOMS OF LIVER PROBLEMS ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಾಕರಿಕೆ: ನಿರಂತರ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಯಕೃತ್ತಿನ ತೊಂದರೆಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ: ಇದನ್ನು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

WARNING SIGNS OF LIVER DAMAGE SIGNS OF LIVER DAMAGE SYMPTOMS OF LIVER PROBLEMS ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ವಿಷವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಮರುಕಳಿಸುವ ಜ್ವರ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

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WARNING SIGNS OF LIVER DAMAGE
SIGNS OF LIVER DAMAGE
SYMPTOMS OF LIVER PROBLEMS
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
SYMPTOMS OF LIVER DAMAGE

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