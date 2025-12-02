ETV Bharat / health

ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?; ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಡುಗಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಜ್ವರ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ವರ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ದಣಿವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ವರಿತ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Ways to reduce fever: are luke-warm water baths still indicated? ಎಂಬ NCBI ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಉತ್ತಮವೇ?: ನಡುಕವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜ್ವರವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಣ್ಣೀರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜ್ವರವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ನಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶೀತಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ?: ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಜ್ವರವು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆಗ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ, ಶಾಖದ ಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸುವುದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ವರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ನೀವು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಣ್ಣೀರು ದೇಹವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ವರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.
  • ಇದಲ್ಲದೇ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ತಲೆ, ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
  • ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದಣಿವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸವಾದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಣೆಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಾತ್) ಒರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

