ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ? ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ? ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ..

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ? ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

you bathe every day in winter Side effects of bathing every day Taking a bath every day in winter ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 30, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು 'ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ವೇಟ್​ ಲಾಸ್​ ತರಬೇತುದಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 3'ನ ತಾರಾಬಳಗದ ನಟರಾದ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದೇ?: 'ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, 'ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸ್ನಾನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಮರೋಗ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಶೇ.34ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಣ್ಣೆ ಪದರ ಹೋಗಬಹುದು.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದರವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುಷ್ಕತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗಬಹುದು, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿನೀರು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಣ್ಣೆ ಪದರದ ಕೊರತೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯ ನಷ್ಟ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಶುಷ್ಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬೆವರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ; ವಾರಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಲಘು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

