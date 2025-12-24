ETV Bharat / health

ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೇ? ಯಾವರೀತಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ?

ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ನಟ್ಸ್​ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

SHOULD YOU SOAK DRIED FRUITS OR EAT THEM RAW? WHICH METHOD OFFERS THE MOST HEALTH BENEFITS?
ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 24, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಅವು ಯಾವ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ (Getty Images)

ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನ: ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಹೀಗೆ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾದಾಮಿ (Getty Images)

ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾಲ್ನಟ್ ತಿನ್ನುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ: ಇವುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಕಹಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೋಡಂಬಿ ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ, ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)

ಪಿಸ್ತಾ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುರಹಿತ ಪಿಸ್ತಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್ಸ್ ಸೇವನೆ: ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಇಲ್ಲವೇ 2 ಹಸಿ ನಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿರಬಾರದು.

ಪಿಸ್ತಾ (Getty Images)

ಪೆಕನ್‌ಗಳ ಸೇವನೆ: ಇವುಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಒಣಗಿಸಿ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಿ. ಬ್ರಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಹ್ಯಾಝಲ್‌ನಟ್‌ಗಳ ಸೇವನೆ: ಇವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಸರಳ. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ: ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವು ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು 30 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫೈಬರ್, ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು: ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಹುರಿದು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸತು ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಹುರಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.

ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರಿದು ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಸೇವನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಬೆಳಗ್ಗೆ: ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಪೆಕನ್​ಗಳು, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ: ಗೋಡಂಬಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು.

ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು: ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು.

ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ (Getty Images)

