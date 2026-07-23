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ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್‌ನಂತಹ ರೋಗಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್​ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಜ್ವರವಿರುವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ ಎಂಬುದು ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER WAYS TO REDUCE FEVER ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 23, 2026 at 2:45 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ವರಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಜನರು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್​ ಹಾಗೂ ಟೈಫಾಯ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುವು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರವು ಶೀತದೊಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜ್ವರದಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಇರುವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER WAYS TO REDUCE FEVER ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ: ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತ ಭಾವನೆ ಲಭಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಣ್ಣೀರು ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ನಡುಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಡುಕವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER WAYS TO REDUCE FEVER ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ವರದ ಬಂದಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:

ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ಜ್ವರವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸೂಪ್‌ಗಳಂತಹ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER WAYS TO REDUCE FEVER ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಜ್ವರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರವು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಜ್ವರವು ಗೊಂದಲ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ:

  1. ಜಲಸಂಚಯನ: ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ORS, ಸೂಪ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ.
  2. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಾತ್: ಪೂರ್ಣ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಒರೆಸುವುದು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  3. ಬಿಸಿ ಆಹಾರ: ಬಿಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇಡ್ಲಿ, ಗಂಜಿ ಹಾಗೂ ಖಿಚಡಿ ಮುಂತಾದ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ನಾನವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER WAYS TO REDUCE FEVER ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER WAYS TO REDUCE FEVER ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ
ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER
WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER
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ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ
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