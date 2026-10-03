ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾರು, ನೀರು, ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಣ್ಣಿನ ಪಕ್ವತೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
Published : October 3, 2026 at 3:37 PM IST
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಾರು, ನೀರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತಕ್ಷಣವೇ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಣ್ಣಿನ ಪಕ್ವತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಇತರೆ ಆಹಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಎಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಧ, ಹಣ್ಣಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಿಸುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬಹಳ ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅಗಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಿ ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಇತರೆ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮತೋಲಿತ ಉಪಾಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಊಟವು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪಾಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಊಟಗಳ ನಡುವಿನ ಲಘು ಆಹಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರೆ ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ: ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ವಿಧಾನವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಸೇವಿಸುವ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರೋಗಿಯ ಔಷಧಿಗಳು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತದ ಮಾದರಿಗಳು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮಟ್ಟ, ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯ ಶತ್ರುವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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