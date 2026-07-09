ತೀವ್ರ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
ತೀವ್ರತರವಾದ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 9, 2026 at 4:26 PM IST
ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ (ಗಮ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರ ರೂಪ) ಬಾಯಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ತೀವ್ರವಾದ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತುಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯ (ದಂತ ಮತ್ತು ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ) ಇತರ ಗಂಭೀರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇನು?: ಪೆರಿಯೊಡಾಂಟಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಅಂಗಾಂಶ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ (Oral Cavity)ವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ (CKD) ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿದ CKD ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ - ಎಪೆಂಡಾರ್ಫ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಮಿತ್ - ಲಾಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಗಜಲ್ ಅರಬಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧಕರು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಪಿರಿಯಾಂಟಲ್ ಕಾಯಿಲೆ (ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD) ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ (ಅಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾದಂತಹ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ವಿವರಿಸಿದ ಡಾ.ಷ್ಮಿತ್ - ಲಾಬರ್ ಅವರು, ಪರಿದಂತದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉರಿಯೂತದ ಗುರುತುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಜರ್ಮನಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಧಾರಿತ ಸಮೂಹವಾದ 'ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಸಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ'ಯಿಂದ 6,179 ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ವಿವರವಾದ ಪರಿದಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 2017ರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೆರಿಯೊಡಾಂಟಾಲಜಿ/ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಯೊಡಾಂಟಾಲಜಿ (AAP/EFP) ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಶೋಧನೆ ದರ (eGFR) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಅಲ್ಬುಮಿನ್-ಟು-ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಅನುಪಾತ (uACR) ಬಳಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆಯ C-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ (hsCRP) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಕಿನ್-6 (IL-6) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉರಿಯೂತದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು.
ಕಳಪೆ ಪರಿದಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಶೇ.14ರಷ್ಟರಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.36ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂತ್ರದ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಒಸಡು ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿತು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿದಂತದ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ತೀವ್ರವಾದ ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಕಡಿಮೆ eGFR ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ uACR ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಷ್ಟವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉರಿಯೂತವು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ; ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಹದಗೆಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ hsCRP ಮತ್ತು IL-6 ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು hsCRP ತೀವ್ರ ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ eGFR ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.35ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿದಂತದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ, ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಣರಹಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪರಿದಂತದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಗುರುತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಅರ್ಬಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿದಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿದಂತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಪರಿದಂತದ ಉರಿಯೂತವು CKD ಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉರಿಯೂತವು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇತರ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿದಂತದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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