ETV Bharat / health

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಲು ವಿಫಲ- ಅಧ್ಯಯನ; ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Foods with high fiber content fiber deficiency What causes fiber deficiency ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು
ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 30, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ) ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಫೈಬರ್ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Foods with high fiber content fiber deficiency What causes fiber deficiency ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು
ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೇನು? 2021ರಿಂದ 2025ರ ಮಧ್ಯೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 650,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟಮ್ಮಿ' (Aashirvaad Happy Tummy) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.70ರಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಫೈಬರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ, ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆ: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶೇ.63ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಶೇ.73ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Foods with high fiber content fiber deficiency What causes fiber deficiency ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು
ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಎನ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್) ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪುರುಷರು 30 ಗ್ರಾಂ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ತಮ.

ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Foods with high fiber content fiber deficiency What causes fiber deficiency ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು
ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫೈಬರ್​ ಕೊರತೆಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶೇ.30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಈಗ ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ: ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್​ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ!
  2. ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಫೋಲೇಟ್ ಕೊರತೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ?
  3. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
  4. ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸಂಶೋಧನೆ
  5. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.1ರಷ್ಟು ಕೇಸ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ: ನೂತನ ವರದಿ

TAGGED:

FOODS WITH HIGH FIBER CONTENT
FIBER DEFICIENCY
WHAT CAUSES FIBER DEFICIENCY
ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು
HOW TO OVERCOME FIBER DEFICIENCY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.