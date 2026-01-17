ನಿಫಾ ವೈರಸ್​ ಹರಡುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ETV Bharat / health

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಫಾ ವೈರಸ್​ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿಫಾ ವೈರಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 17, 2026 at 8:22 PM IST

3 Min Read
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಕುರಿತು ಹೈಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಫಾ ವೈರಸ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸ್‌ಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ದ್ವಾನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ, ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 90 ಜನರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ನಿಪಾ ವೈರಸ್? ಈ ವೈರಸ್ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು ನಿಪಾ ವೈರಸ್?: ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಂದಿಗಳು, ಮೇಕೆಗಳು, ಕುದುರೆ, ನಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಡಬಹುದು. ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಾವಲಿಗಳ ಮಲ ಇಲ್ಲವೇ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ನಿಫಾ ವೈರಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?: ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ, ಮಲ ಅಥವಾ ಲಾಲಾರಸದಂತಹ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಿಫಾ ವೈರಸ್​ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ವೈರಸ್​ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? (Ministry of Health And Family welfare)

ನಿಫಾ ವೈರಸ್​ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:

  • ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು
  • ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು
  • ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
  • ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ
  • ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ

ಈ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?: ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ, ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಾ ಅಥವಾ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.40 ರಿಂದ 75ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ: ಈ ನಿಫಾ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಂಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? (Ministry of Health And Family welfare)

ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಐಸಿಎಂಆರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ, ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:

  1. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  2. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
  3. ಬಾವಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
  4. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
  5. ಕಲುಷಿತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಪಾಮ್ ಶುಗರ್, ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  6. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
  7. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಸ್ಕ್, ಕೈಗವಸುಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

